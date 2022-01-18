Hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 yaralı - Haberler
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Hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 yaralı

Hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın şarampole uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın şarampole uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba-Ayvacık karayolu üzeri Beyyenice Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Y. yönetimindeki 55 AGT 684 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada yaralanan Burak Y., 112 acil ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 yaralı

Hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çarşamba, Tragger, Samsun, Baraj, 3. Sayfa, Haber

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