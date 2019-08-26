Hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

26.08.2019 09:32

AKSARAY'da, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Aksaray-Adana karayolunun 29'uncu kilometresinde meydana geldi. Zülküf Can (54) yönetimindeki 06 FH 5522 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan Canan (34), Abdurrahman (79) Defne (12) ve Damla Can (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA