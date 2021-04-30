Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi.

ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Bahçe duvarı üzerinde askıda kalan araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Viranşehir karayolu Çamlıdere mevkiinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Nedim Yıldız yönetimindeki 34 ZA 7178 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada bahçe duvarı üzerinde askıda kalan aracın sürücüsü Nedim Yıldız ile yanındaki Elif, Nurcan ve Sare Yıldız yaralandı.Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü
İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü
İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı
İftar vakti akü çalan hırsıza suçüstü! Meydan dayağı atıp öyle teslim ettiler
İftar vakti akü çalan hırsıza suçüstü! Meydan dayağı atıp öyle teslim ettiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Adnan Menderes Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Ebru Gündeş Hakan Sabancı
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 16:41:33. #1.16#

title