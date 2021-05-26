Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı
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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Adıyaman istikametine giden Ahmet Yavi (33) yönetimindeki 46 AP 659 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Yavi ile araçta bulanan Mehmet Tunç (18) ve Hasan Yavi (44) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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