Hafif ticari araç şarampole devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hafif ticari araç şarampole devrildi

16.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:07
Hafif ticari araç şarampole devrildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen uçan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen uçan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden İsmail Yeğrim idaresindeki 02 ED 417 plakalı Ford marka hafif ticari araç Ozan köyü çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılara kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ayakta müdahale yapıldı. Yaralıların sağlık problemlerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Hafif ticari araç şarampole devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kayganlaşan yolda hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Kayganlaşan yolda hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Mardin'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Mardin'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş
Magazin Acun Ilıcalı Defne Samyeli Mustafa Sandal Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Pierre Webo Yılmaz Vural Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hafif ticari araç şarampole devrildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:11:55. #1.15#
title