Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

30.11.2020 23:29 | Son Güncelleme: 30.11.2020 23:33
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi TEM yolunda, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi TEM yolunda, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, TEM yolu Edirne istikameti TIR parkı yakınlarında meydana geldi. Tuncay Dalkılıç yönetimindeki 34 BAZ 755 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçta bulunan Erdin Uran'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı Tuncay Dalkıran Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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