Hafif ticari araç refüje çarptı; genç kadın yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hafif ticari araç refüje çarptı; genç kadın yaralandı

19.03.2021 17:04 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:09
Hafif ticari araç refüje çarptı; genç kadın yaralandı

TRABZON'un Sürmene ilçesinde kontrolden çıkıp refüje çarpan hafif ticari araçtaki A.Ç. adlı genç kadın, yaralandı.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde kontrolden çıkıp refüje çarpan hafif ticari araçtaki A.Ç. adlı genç kadın, yaralandı.

?Kaza, saat 16.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize yönünden Trabzon'a doğru giden M.Ö. yönetimindeki 28 EP 647 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki refüje çarptı. Kazada araçta bulunan A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.Ç., Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı kadının, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Hafif ticari araç refüje çarptı; genç kadın yaralandı
Hafif ticari araç refüje çarptı; genç kadın yaralandı
Hafif ticari araç refüje çarptı; genç kadın yaralandı
Hafif ticari araç refüje çarptı; genç kadın yaralandı
Hafif ticari araç refüje çarptı; genç kadın yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salim SARIKOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Demet Akalın Şeyma Subaşı Aslıhan Karalar
Spor Mesut Özil Erol Bulut Cenk Tosun Ersun Yanal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hafif ticari araç refüje çarptı; genç kadın yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 17:09:29. #1.14#
title