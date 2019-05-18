Hafif Ticari Araç Refüje Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Doğan (36) idaresindeki 46 LN 408 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde refüje çarpıp devrildi.

Kazada, sürücü Doğan ile araçtaki Hatun (62), Mualla (64) ve 6 yaşındaki Ayaz Geçici yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatun Geçici, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA