Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 44 HT 681 plakalı hafi ticari araç ile 34 AG 4195 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Birecik kara yolunun 63'ncü kilometresinde çarpıştı.
Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik ve Suruç devlet hastanelerine kaldırıldı.