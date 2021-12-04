Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 44 HT 681 plakalı hafi ticari araç ile 34 AG 4195 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Birecik kara yolunun 63'ncü kilometresinde çarpıştı.

Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik ve Suruç devlet hastanelerine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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