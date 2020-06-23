Hafif ticari araç park halindeki traktöre çarptı: 4 yaralı Hafif ticari araç park halindeki traktöre çarptı: 4 yaralı ADIYAMAN'da hafif ticari araç yol kenarında park halindeki traktöre çarptı.

Hafif ticari araç park halindeki traktöre çarptı: 4 yaralı

ADIYAMAN'da hafif ticari araç yol kenarında park halindeki traktöre çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kalender Polatdemir idaresindeki 02 HP 562 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki 44 HR 211 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada Kalender Polatdemir, Ali Karakuş, Mert Bektaş ve Besime Dengiz yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA