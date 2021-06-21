Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 yaralı

Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

İZMİT'te, hafif ticari aracın yol kenarında park halindeki TIR'a çarpması sonucu araç sürücüsü İlyas Karal (65) yaralandı.

İZMİT'te, hafif ticari aracın yol kenarında park halindeki TIR'a çarpması sonucu araç sürücüsü İlyas Karal (65) yaralandı.

Kaza gece saatlerinde İzmit Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak'ta meydana geldi. İlyas Karal yönetimindeki 34 ZS 1374 plakalı hafif ticari araç, yolun sol tarafında park halindeki 41 PD 618 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılan İlyas Karal, ambulans ile ağır yaralı olarak İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle sokak yaklaşık 1 saat boyunca araç trafiğine kapandı. Kullanılamaz hale gelen hafif ticari aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar araç geçişine açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 yaralı
Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 yaralı
Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 yaralı
Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 yaralı
Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 yaralı
Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

Son dakika: SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN: 5'İ ÇOCUK 7 KİŞİ İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI
Son dakika: SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN: 5'İ ÇOCUK 7 KİŞİ İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI
Son Dakika | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu
Son Dakika | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Angela Merkel Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Merve Dizdar Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Gareth Bale Yiğit Şardan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hafif ticari araç park halindeki TIR'a çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 00:43:52. #1.16#

title