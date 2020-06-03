Hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı
Samsun'un Atakum ilçesinde park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı Çobanlı Kavşağı yakınlarında Süleyman E. (23) idaresindeki 55 ACE 862 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halinde bulunan Barış Ö. idaresindeki 55 JK 786 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Süleyman E. idaresindeki araç refüje çarparak yan yolda park halinde bulunan 55 AH 485 plakalı otomobile çarptı.
Süleyman E. ile araçta bulunan Oğuzhan A. (23) ve Ahmet A. (26) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, polis ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA