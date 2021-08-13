Hafif ticari araç otoyolda alev alev yandı
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Hafif ticari araç otoyolda alev alev yandı

Hafif ticari araç otoyolda alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM Otoyolu Düzce kesiminde balataları ısınan hafif ticari araç bir anda yanmaya başladı.

TEM Otoyolu Düzce kesiminde balataları ısınan hafif ticari araç bir anda yanmaya başladı. Alev alev yanan araca yangın tüpleri yapılan müdahale yeterli gelmedi.

Yangın TEM Otoyolu Düzce ili Gümüşova ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan 06 BOZ 643 plakalı hafif ticari araç fren balatalarının ısınması sonucu bir anda yanmaya başladı. Sürücünün yol kenarına aldığı araç kısa sürede alev topuna döndü. Yoldan geçen vatandaşların yangın tüpleriyle müdahalesi yangının sönmesine yeterli gelmedi. Haber verilmesi üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak sündürüldü. Soğutma çalışması yapılan yangında can kaybının yaşanmazken araç kullanılmaz hale geldi. Araç çekici yardımı ile çekilerek götürüldü. Yangın anı ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. - DÜZCE

Hafif ticari araç otoyolda alev alev yandı
Hafif ticari araç otoyolda alev alev yandı
Hafif ticari araç otoyolda alev alev yandı
Hafif ticari araç otoyolda alev alev yandı
Hafif ticari araç otoyolda alev alev yandı
Hafif ticari araç otoyolda alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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