Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel Geçidi, Ilıca köyü yakınlarında meydana geldi. Hasan Taşkın yönetimindeki 58 AAB 893 plakalı hafif ticari araç ile Hasan Doğan yönetimindeki 60 SD 361 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Talat Özcan, Salman ve Anşa Uzun yaralandı. Yaralılardan Anşa Uzun Yıldızeli Devlet Hastanesi'nde, sürücülerden Hasan Doğan ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarıladı. Diğer yaralıların tedavilerine devam edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı - Haberler
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