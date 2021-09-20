Hafif ticari araç otomobile çarptı: 6 yaralı - Haberler
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Hafif ticari araç otomobile çarptı: 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel
Hafif ticari araç otomobile çarptı: 6 yaralı

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesinde, hafif ticari araç otomobile çarptı, kazada 6 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesinde, hafif ticari araç otomobile çarptı, kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Yeni Harmandalı Mahallesi Manisa Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. H.H.E. (22) yönetimindeki 45 FF 450 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önünde seyreden R.U. (23) idaresindeki 09 SG 993 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan S.F. (24), S.Y. (24), M.Ö. (24) ve Y.U. (30) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma trafik ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi ile çevre özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Her iki araçta da hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Manisa
Hafif ticari araç otomobile çarptı: 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Son Dakika Haberleri
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