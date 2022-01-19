Hafif ticari araç önce bariyerlere ardından aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı - Haberler
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Hafif ticari araç önce bariyerlere ardından aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hafif ticari araç önce bariyerlere ardından aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı 4 kişinin yaralandığı kazada aracın motoru 8 metre uzağa fırladı Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 karayolunda hafif ticari aracın bariyerlere ve aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4...

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Hafif ticari araç önce bariyerlere ardından aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

4 kişinin yaralandığı kazada aracın motoru 8 metre uzağa fırladı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 karayolunda hafif ticari aracın bariyerlere ve aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza yapan hafif ticari araç, aydınlatma direğine çarparak durabilirken, aracın motoru ve diğer parçaları araçtan metrelerce uzağa fırladı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Yüksel Demiröz'ün kullandığı 07 JL 388 plakalı hafif ticari aracın, Kızılot Mahallesinde trafik lambalarını 200 metre geçtikten sonra refüjde bulunan çelik bariyerleri aşarak refüjün ortasında bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucunda meydana geldi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan Medine Güven, Şerife Güven, Ayşe Yaman ve Tuğba Yılmaz 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Araç sürücüsü ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

"Aracın motoru yerinden fırladı"

Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari aracın motoru ve bazı parçaları yerinden fırlarken, motorun 7-8 metre uzağa düştüğü görüldü. Olay yerine gelen kurtarıcı, aracı ve motorunu ayrı ayrı yükleyip götürdü.

Hafif ticari araç önce bariyerlere ardından aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Hafif ticari araç önce bariyerlere ardından aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Hafif ticari araç önce bariyerlere ardından aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri

Manavgat, Antalya, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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