- Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI - Haberler | 3. Sayfa

- Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı Bartın'da hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

- Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı

BARTIN - Bartın'da hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza 3 nolu çevre yolunda meydana geldi. Amasra istikametinden Vural Ak kavşağı istikametine seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki 34 FL 2702 plakalı motosiklet iddialara göre orta refüj arasında yer alan yaya geçidini kullanarak karşı şeride geçmek için manevra yaptı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan H.S.Ö. yönetimindeki 67 LK 767 plakalı Ford marka hafif ticari araç duramayarak motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü M.Ç. ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü M.Ç. ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsünün kaskı, ayakkabıları ve taşıdığı pide poşetinin çevreye savrulduğu görüldü.

- Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı
- Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı
- Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı
- Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı
- Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

Bartın Valiliği'nin koronaya yakalanan memurlar hakkında soruşturma başlatma kararı aldığı iddiası
Bartın Valiliği'nin koronaya yakalanan memurlar hakkında soruşturma başlatma kararı aldığı iddiası
Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı
Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı
Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi
Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hakan Altun Hülya Avşar Meral Kaplan Merve Dizdar
Spor Rıza Kayaalp Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 22:06:39. #1.14#

title