Hafif ticari araç kurda çarptı
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Hafif ticari araç kurda çarptı

Hafif ticari araç kurda çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman-Kahta karayolunda hafif ticari araç kurda çarptı.

Adıyaman-Kahta karayolunda hafif ticari araç kurda çarptı. Kurt telef olurken 3 kişi kazada yaralandı.

Adıyaman-Kahta karayolu Samsat Kavşağında meydana gelen kazada hafif ticari araç kurda çarptı. Ahmet Y. yönetimindeki 46 AP 659 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç yola çıkan kurda çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada sürü ve araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada aracın çarptığı kurt telef oldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Hafif ticari araç kurda çarptı
Hafif ticari araç kurda çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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