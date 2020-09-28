Hafif ticari araç kanala düştü; yaralılar için insan zinciri oluşturuldu
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Hafif ticari araç kanala düştü; yaralılar için insan zinciri oluşturuldu

28.09.2020 18:16 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:20
Hafif ticari araç kanala düştü; yaralılar için insan zinciri oluşturuldu

SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kanala yuvarlandı.

SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kanala yuvarlandı. Kazada yaralı 2 kardeş, insan zinciri oluşturulup, sedye ile çıkarıldıkları yolda ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 16.00 sularında Ankara-Samsun Karayolu Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Mehmet B. idaresindeki 55 AEG 671 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 30 metre sürüklenip kanala düştü. Araçta bulunan sürücü ve kardeşi Hüseyin B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İnsan zinciri oluşturan ekipler ve çevredeki vatandaşlar, yaralıları sedye ile kara yoluna çıkartıp ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan 2 kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Hafif ticari araç kanala düştü; yaralılar için insan zinciri oluşturuldu
Hafif ticari araç kanala düştü; yaralılar için insan zinciri oluşturuldu
Hafif ticari araç kanala düştü; yaralılar için insan zinciri oluşturuldu
Hafif ticari araç kanala düştü; yaralılar için insan zinciri oluşturuldu
Hafif ticari araç kanala düştü; yaralılar için insan zinciri oluşturuldu
Hafif ticari araç kanala düştü; yaralılar için insan zinciri oluşturuldu
Hafif ticari araç kanala düştü; yaralılar için insan zinciri oluşturuldu
Hafif ticari araç kanala düştü; yaralılar için insan zinciri oluşturuldu
Hafif ticari araç kanala düştü; yaralılar için insan zinciri oluşturuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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