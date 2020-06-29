Hafif ticari araç, kamyonete çarptı: 4 yaralı GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari aracın limon yüklü kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari aracın limon yüklü kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Devrilen kamyonetteki limonlar ise yola saçıldı.

Kaza, sabah saatlerinde, Nurdağı- Gaziantep yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönünde giden Mehmet Ü. (34) yönetimindeki 02 LH 117 plakalı hafif ticari araç, aynı yöndeki Mustafa B.'nin (56) kullandığı 27 ACP 923 plakalı limon yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada, sürücüler ile Bedrettin A. (46) ve Rabia Ü. (37) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık görevlilerince ayakta tedavi edilirken, diğer 2 yaralı ise ambulanslarla Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada devrilen kamyonetteki limonlar ise yola saçıldı. Ulaşıma yaklaşık 2 saat tek yönlü kapanan yol, limonların toplanıp, aracın çekilmesinin ardından tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA