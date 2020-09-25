Hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ağır yaralı
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Hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ağır yaralı

25.09.2020 18:22 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:27
Hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ağır yaralı

BURSA'da, sürücüsü hatalı sollama yapan hafif ticari araç, hafriyat kamyonuna çarptı.

BURSA'da, sürücüsü hatalı sollama yapan hafif ticari araç, hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi Doğancı Barajı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, hatalı sollama yapan O.A. (50) idaresindeki 16 NES 19 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen A.A. (54) idaresindeki 16 NTB 24 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç, hafriyat kamyonunun altına girdi. Hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü O.A. ile birlikte E.A. (35) Ö.F.A. (3) ve Ş.T. (56) isimli 4 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, olası yeni bir kazayı önlemek için yol üzerinde tedbir alırken, hafif ticari araç içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ağır yaralı
Hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ağır yaralı
Hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ağır yaralı
Hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ağır yaralı
Hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ağır yaralı
Hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ağır yaralı
Hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ağır yaralı
Hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ağır yaralı
Hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ağır yaralı
Hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ağır yaralı
Hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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