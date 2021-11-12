Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 6 yaralı

Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Yıldıray Çınar Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AOA 32 plakalı hafif ticari araç ile 05 FK 297 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ile yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri... İzmir'de bir gecede 37 aracın lastikleri kesildi: O anlar kamerada
Son dakika haberleri... İzmir'de bir gecede 37 aracın lastikleri kesildi: O anlar kamerada
Alev alan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı! Anbean kamerada
Alev alan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı! Anbean kamerada
Bir gecede 37 aracın lastikleri kesildi! Kameraları hesaba katmayan şüpheliler sabah olmadan yakalandı
Bir gecede 37 aracın lastikleri kesildi! Kameraları hesaba katmayan şüpheliler sabah olmadan yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erhan Usta Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Edis Merve Dizdar Haluk Levent Birkan Sokullu
Spor Umut Meraş Mesut Özil Cüneyt Çakır Sofiane Feghouli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.11.2021 01:06:07. #1.15#

title