Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 2 yaralı
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Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 2 yaralı

Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 2 yaralı
07.05.2020 23:06 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:06

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafif ticari araca gübre yüklü TIR'ın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafif ticari araca gübre yüklü TIR'ın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada TIR'daki gübreler yola saçılırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Denizli- Uşak yolu, Kızılcasöğüt Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Çivril yönüne giden Gülizar K. yönetimindeki 09 ACL 84 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre önündeki araca çarpmamak için manevra yapınca sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüjü aşıp, karşı şeride geçti. Bunun üzerine karşı yönden gelen Kenan Ç.'nin kullandığı 58 AAB 553 plakalı gübre yüklü TIR, hafif ticari araca çaptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan TIR devrilirken, gübreler yola saçıldı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Gülizar K. ve Kenan Ç. sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından yola saçılan gübreler nedeniyle ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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