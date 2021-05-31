Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kütahya'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kütahya-Bozüyük karayolu Karsak köyü yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Erol Tunçil yönetimindeki 43 ER 550 plakalı hafif ticari araç, Ahmet M. yönetimindeki 06 DG 7355 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari araç sürücü Erol Tunçil hayatını kaybederken, eşi Kadiriye Tunçil de yaralandı.

Yaralı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazadan sonra kaçtığı ileri sürülen tırın şoförü Ahmet M., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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