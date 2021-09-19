Hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kulu Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf S. idaresindeki 42 GF 008 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Y.'nin kullandığı 42 GDC 01 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf S. ile taksi şoförü Mustafa Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

Hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

Hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

Hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Ömer Keleş - Son Dakika Haberleri
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