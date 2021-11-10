Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yaşar A. idaresindeki 55 GU 140 plakalı hafif ticari araç, Kumarlı Mahallesi'nde İsa Bozyel'in kullandığı 55 AFS 252 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yol kenarına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında bulunan Hanife Ç, Sevine S. ve Hatice A'nın yanı sıra otomobil sürücüsü Bozyel yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bozyel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bozyel'in bir cenazeye katılmak üzere Allı Mahallesi'ne gittiği öğrenildi.
AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri
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