Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Karasu Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 10 ACB 733 plakalı hafif ticari araç ile yabancı plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 5 kişi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralanan bazı kişiler kendilerini araçlardan dışarı attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından yaralılar Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA