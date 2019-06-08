Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Çubuk- Şabanözü yolunun Kargın Çayırı mevkisinde meydana geldi. Raşit Er yönetimindeki 06 R 9906 plakalı hafif ticari araç ile Nuri Yalçın'ın kullandığı 06 EDP 23 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücü Nuri Yalçın ile yanındaki Münevver Ebekayası ve hafif ticari araçtaki Semanur, Sedanur ve Zeliha Er ile Şerife Akpınar yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 6 yaralı, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ile Ankara'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

- Ankara