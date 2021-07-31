Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu Sanayisi alt geçitten çıkarak Kulu istikametine gitmekte olan Recep K. yönetimindeki 63 N 2761 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile Konya istikametinden Kulu'ya gelmekte olan Köksal K. idaresindeki 06 GEB 52 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan aynı aileden S.K. ve E.E.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Keleş