HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI
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HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kavşakta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kavşakta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Akmeşe Yolu üzerinde meydana geldi. Hale C. yönetimindeki 41 ACH 715 plakalı otomobil ile Hasan D. yönetimindeki 41 PJ 651 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Hasan D., otomobil sürücüsü Hale D. ile araçta bulunan Yağız C. ve Yağmur C. yaralandı. Ambulans ile çevrede bulunan hastanelere götürülen 4 yaralı tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI
HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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