Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

17.10.2020 01:13 | Son Güncelleme: 17.10.2020 01:17
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İskenderun yol ayrımı yakınında meydana geldi. Aynı yöne giden sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceyhun ÖZER

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