Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Tokat'ın Zile ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Tokat'ın Zile ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Zile-Çekerek kara yolu Dağiçi Kavşağı yakınlarında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 26 ABE 826 plakalı hafif ticari araç ile 34 VJL 82 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı