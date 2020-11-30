Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

30.11.2020 23:40 | Son Güncelleme: 30.11.2020 23:45
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

NİĞDE'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

NİĞDE'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Ankara karayolu Aliyer mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 51 LA 951 plakalı hafifi ticari araç ile 34 VR 1702 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan A.K. ve H.Ç., sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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