Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (2) ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİOsmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve tedaviye alınan Orhan Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve tedaviye alınan Orhan Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı, 2'ye yükselirken, yaralı 4 kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA