Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'da, D100 Karayolu üzerinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bolu'da, D100 Karayolu üzerinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, D100 Karayolu Abant Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D100 Karayolu'nda seyir halinde olan Mehmet Can idaresinde 81 BK 502 plakalı otomobil, Abant kavşağında Zafer Özcan yönetimindeki 14 DV 113 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Can yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilden sağlık ve polis ekiplerinin yardımıyla çıkarılan Mehmet Can, ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Can'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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