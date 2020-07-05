Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobili çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobili çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Murat Kıvrak (52) idaresindeki 46 VE 385 plakalı hafif ticaret araç ile gurbetçi Hüseyin Kabak (77) yönetimindeki AT019AB yabancı plakalı otomobil, Elbistan-Malatya kara yolu Ambarcık mevkisinde çarpıştı.

Sürücüler ile hafif ticaret araçta bulunan Zeliha (42) ve Emrah Kıvrak (18) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zeliha Kıvrak, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bu arada, yaşamını yitiren kadının kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayında olduğu belirlendi.

Kaynak: AA