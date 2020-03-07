Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

07.03.2020 08:03 | Son Güncelleme: 07.03.2020 08:03

AKSARAY'IN Ortaköy ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında, Ortaköy ilçesi Kırşehir yolu sanayi kavşağında meydana geldi. Kaan Koça (21) yönetimdeki 40 AD 940 otomobil, sanayiden çıktığı sırada Tacettin Can Özkula (20) yönetimdeki 68 FS 813 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Kaan Koça kaldırıldığı Ortaköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tacettin Can Özkula ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA