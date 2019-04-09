Hafif Ticari Araç ile Motosikletin Çarpıştığı Kaza Kamerada

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sepetli motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 28 Mart günü ilçeye bağlı Hacıali Öztürk Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile sepetli motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin yardımı ile ayağa kalkan sürücü, motosikletine binerek hastaneye gitti. Kaza anı ise olay yerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

- Gaziantep

Kaynak: DHA