Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletli genç yaralandı.



Kaza, Londra Asfaltı Caddesi üzeri Kahverengi Kafe önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yoldan sokağa sapmak isteyen Ahmet I. yönetimindeki 59 LA 074 plakalı hafif ticari araç, yan yolda seyir halinde olan Gökhan Ö.'nün kullandığı motosikletle çarpıştı.



Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Gökhan Ö. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Motosiklet ve hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ