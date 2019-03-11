Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

ADIYAMAN'da, hafif ticari araç ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Abuzer Benli'nin kullandığı 02 LF 394 plakalı motosiklet, kavşakta Hasan Çoktaşar yönetimindeki 02 HF 343 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Abuzer Benli ile motosikletin sepet kısmında oturan Hatice Çoktaşar yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Benli ve Çoktaşar'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

- Adıyaman

Kaynak: DHA