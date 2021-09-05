Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
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Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 3. Çevre yolu ile Esentepe TOKİ Kavşağında Yakup A., idaresindeki 02 HD 281 plakalı Ford marka minibüsle Enver Ç., idaresindeki 35 TSH 13 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kazada sürücülerden Enver Ç., ile Yakup A., yaralandı. Sürücü Yakup A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken Enver Ç., ise ambulansta tedavi edildi.

Kazaya karışan her iki araç, polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazaya ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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