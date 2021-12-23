Hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı: 1 yaralı

Hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da hafif ticari araç ile midibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da hafif ticari araç ile midibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrecan A.(19) yönetimindeki 19 AAJ 722 plakalı hafif ticari araç ile Sinan K. idaresindeki 19 S 0321 plakalı servis otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Emrecan A., ekiplerin yardımı ile araçtan çıkartıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle bir süre kapanan yol araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı: 1 yaralı

Hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı: 1 yaralı

Hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı: 1 yaralı

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