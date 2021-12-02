Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
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Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu'nda dönüş yapmak isteyen hafif ticari araç, aynı yönde giden kamyonet ile çarpıştı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu'nda dönüş yapmak isteyen hafif ticari araç, aynı yönde giden kamyonet ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi D-650 Karayolu Darıçayırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine seyir haline olan Neslihan A. idaresindeki 54 AGB 821 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, dönüş yapmak istediği esnada aynı istikamette seyir halinde olan İlyas S. idaresindeki 54 BH 951 plakalı Kia marka kamyonet ile çarpıştı. Kazada Neslihan A., hafif ticari araç içerisinde yolcu olarak bulunan Fatmanur A. ve kamyonet sürücüsü İlyas S. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

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