Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil bahçeye duvarına çarparak durabildi

Adıyaman'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobil kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarını çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, Bekir Salan idaresindeki 02 ABZ 803 plakalı Hyundai marka otomobil ile Özgür Umut Canlı idaresindeki 02 AZ 597 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla Yeni Mahallede çarpıştı. Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir sitenin bahçe duvarını yıktıktan sonra durabildi. Meydana gelen kazada sürücülerden Bekir Salan ile otomobilde bulunan Özgür Umut Canlı yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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