Son dakika haberleri... MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

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Son dakika gündem haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Burhan Bolat(37), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Burhan Bolat(37), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün sürüklendiği ve tabelaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Burhan Bolat yönetimindeki 16 UAC 23 plakalı motosiklet, kavşaktan çıkan Muhittin Beler(45) yönetimindeki 45 16 AHP 912 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü, 20 metre sürüklenerek bir firma tabelasına çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan yaralı sürücünün, motosiket üzerinde dengesini kaybederek sürüklendiği ve tabelaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Burhan Bolat'ın, motosikletini bir ikinci el alışveriş sitesi üzerinden satılığa çıkardığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı