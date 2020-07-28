Hafif ticari araç ile ambulans çarpıştı: 1 yaralı
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Hafif ticari araç ile ambulans çarpıştı: 1 yaralı

Adana'da ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

28.07.2020 03:49 | Son Güncelleme: 28.07.2020 04:28

Adana'da ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, düşme sonucu yaralanan 14 yaşındaki Elif Gürses'i hastanedeki tedavisinin ardından eve götüren İlhami Y'nin kullandığı 01 AEU 065 plakalı hafif ticari araç, merkez Yüreğir ilçesinde, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta bıraktıktan sonra Hatay'a dönmek için yola çıkan A.T idaresindeki 31 AAE 812 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Ayten Gürses yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından her iki araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Hafif ticari araç ile ambulans çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: AA

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