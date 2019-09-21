Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 3 yaralı
MARDİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
21.09.2019 19:20
MARDİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Mehmet Yalın yönetimindeki 06 AFF 589 plakalı hafif ticari araç, İpekyolu'nda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir evin duvarına çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza, öğlen saatlerinde Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Mehmet Yalın yönetimindeki 06 AFF 589 plakalı hafif ticari araç, İpekyolu'nda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir evin duvarına çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: DHA