Hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkıp devrildiği kazada, 5 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkıp devrildiği kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Denizli- Uşak karayolu Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. İnan Yunus yönetimindeki 35 KH 4134 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Yunus ile yanındaki Orhan, Nilgün, Nilüfer ve Mehmet Emin Yunus yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA