Hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
10.06.2020 23:08 | Son Güncelleme: 10.06.2020 23:47
Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sevgi Sümer (40) idaresindeki 34 BZC 463 plakalı hafif ticari araç, Yolaçan köyü mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Pembe Öztürk (60) ve Hayrettin Taşkıran (55) yaralandı.
Taşova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Öztürk, ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA