Hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Küre ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Küre ilçesine bağlı Ersizlerdere köyü mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Doğanyurt İl Genel Meclisi Üyesi Vefa Yaşar idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kazada yaralanan sürücü Vefa Yaşar ile annesi Fatma Yaşar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fatma Yaşar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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